Milli atlet Eşref ve Özlem'den Avrupa Atmalar Kupası'nda altın madalya

Hırvatistan'ın Split kentindeki Avrupa Atmalar Kupası'nda 39 yaşındaki Eşref Apak ve genç yetenek Özlem Becerek altın madalya kazanırken, Emel Dereli bronz madalya elde etti.

Hırvatistan'ın Split kentindeki Avrupa Atmalar Kupası'nda 39 yaşındaki Eşref Apak ve genç yetenek Özlem Becerek altın madalya kazanırken, Emel Dereli bronz madalya elde etti.

Bu yıl pandemi nedeniyle gecikmeli olarak yapılan Avrupa Atmalar Kupası'nın ilk gününde çekiç atmada Eşref Apak, diskte ise Özlem Becerek şampiyonluğuna ulaştı. Emel Dereli ise gülle atmada Avrupa Kupası üçüncülüğünü kazandı.

Çekiç atmada beşinci Olimpiyat deneyimine hazırlanan Eşref Apak, 75.99'luk derecesiyle aldını zirveye yazdırdı. 4 kez dünya şampiyonluğu bulunan Polonyalı Pawel Fajdek ve eski Olimpiyat şampiyonu Krisztian Pars'ın da olduğu güçlü listede rakiplerini geride bırakan Eşref, kariyerinde ilk kez bu kupada altın madalya aldı. Eşref, Avrupa Atmalar'da daha önce bir kez gümüş, bir kez de bronz madalya elde etme başarısı göstermişti. Aynı yarışmada yer alan bir başka Tokyo yolcusu Özkan Baltacı ise 72.98 ile müsabakayı yedinci sırada noktaladı.Günün ilk sonuçlanan yarışmalarından biri olan U23 kadınlar disk atmada ise favori olarak gösterilen Özlem Becerek, 57.02'lik dereceyle kürsünün zirvesine çıktı. Türkiye U20 rekortmeni Özlem, yarışmayı en yakın rakibinin 1 metre 54 santimetre önünde kazanırken, kariyerine bir de Avrupa Kupası şampiyonluğu ekledi.

Kadınlar gülle atmada ise Emel Dereli, son beş sezon içindeki en iyi grafiğini çizerek bronz madalya aldı. Emel, 18.29'luk dereceyle üçüncü olurken, 18.50'lik Olimpiyat barajını geçemese de sıralamada şansını biraz daha yükseltti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı