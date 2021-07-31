Milli atlet Ersu Şaşma, Tokyo Olimpiyatları'nda sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet oldu

Milli atlet Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalarak bunu başaran ilk Türk atlet oldu. Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı. Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.