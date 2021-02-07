Milan, Hakan'ın 2 asist yaptığı maçta Crotone'yi 4-0'la geçti

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İtalya Serie A'nın 21. haftasında Milan evinde Crotone ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Milan 4-0 kazanırken, takıma geri dönen Hakan Çalhanoğlu da yaptığı 2 asistle yıldızlaştı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile ligin son sırasındaki Crotone karşılaştı.

Ev sahibi takım, İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic'in 30. dakikada attığı golle maçın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda, Milan 64. dakikada yine İbrahimovic ile farkı 2'ye çıkaran golü buldu.

69. dakikada kırmızı-siyahlı ev sahibi ekip, Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Ante Rebic'in attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Bu golden 1 dakika sonra yine Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Rebic ile bir gol daha bulan Milan, farkı 4'e çıkardı.

LİDERLİK KOLTUĞUNU GERİ ALDILAR

Milan, rakibi Crotone'yi 4-0 gibi farklı skorla yenerek, puanını 49'a yükseltti ve maç fazlasıyla Inter'e kaptırdığı liderlik koltuğunu da geri almış oldu. Milan ile en yakın takipçisi Inter arasında 2 puan fark bulunuyor.

12 puanla ligin son sırasına demir atmış durumda olan Crotone ise bu sezonki 15. yenilgisini Milan karşısında aldı.

HAKAN 2 ASİSTLE DÖNDÜ

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Çalhanoğlu, 62. dakikada Rafael Leao'nun yerine dahil olduğu oyunda verdiği 2 kritik gol pasıyla Milan'ın farklı galibiyetinin mimarlarından oldu.

IBRAHIMOVIC 500 YAPTI

Bu arada, Milan'ın 39 yaşındaki santraforu Ibrahimovic, bugün attığı gollerle formasını giydiği kulüplerde toplamda 500. golünü kaydetmiş oldu.

Diğer yandan, ligin 21. haftasında bugün oynanan diğer müsabakalarda, Udinese, sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-0 yenerken, Benevento ise konuk ettiği Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin