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Mikrofonu unuttu, sözleri olay oldu: K....dan uyduruyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, derbinin ardından basın toplantısındaki sözleri gündem oldu. Emre Belözoğlu'yla kavga ettiği ve istifa edeceği iddialarına yanıt vermek için basın toplantısına katılan Yanal, mikrofonun olduğunu unutunca argo ifadeleri kameralara yansıdı.

23.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:52
Mikrofonu unuttu, sözleri olay oldu: K....dan uyduruyor

Teknik Direktörü 'ın, 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar çok konuşulmuş ve ile ettiği gerekçesiyle istifa edeceği iddia edilmişti.

Maç sonunda basın toplantısına gelen Ersun Yanal, yerine oturmadan önce sarf ettiği sözlerle dikkatleri üzerine çekti.

"K.....NIZDAN UYDURMAYIN"

Basın toplantısına Emre Belözoğlu ile çıkan Yanal, tecrübeli futbolcuyu göstererek, "Kavga ettiğim adam burada. Herkes k...dan uyduruyor. Çok ayıp arkadaşlar, çok ayıp" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın bu sözleri, sosyal medyada da gündemin en ön sıralarındaki yerini aldı.


Haber Videosu

: Mikrofonu unuttu, sözleri olay oldu: K....dan uyduruyor
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