: Mikrofonu unuttu, sözleri olay oldu: K....dan uyduruyor

23.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:52

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar çok konuşulmuş ve Emre Belözoğlu ile kavga ettiği gerekçesiyle istifa edeceği iddia edilmişti.

Maç sonunda basın toplantısına gelen Ersun Yanal, yerine oturmadan önce sarf ettiği sözlerle dikkatleri üzerine çekti.

"K.....NIZDAN UYDURMAYIN"

Basın toplantısına Emre Belözoğlu ile çıkan Yanal, tecrübeli futbolcuyu göstererek, "Kavga ettiğim adam burada. Herkes k...dan uyduruyor. Çok ayıp arkadaşlar, çok ayıp" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın bu sözleri, sosyal medyada da gündemin en ön sıralarındaki yerini aldı.

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