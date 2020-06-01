Miguel Borja'nın Coritiba'ya Attığı Harika Gol
Miguel Borja, 2016 yılı Sudamericana çeyrek final mücadelesinde Coritiba'ya harika bir gol atıyor. Brezilya'da ki ilk tur maçı 1-1 sonuçlandıktan sonra Kolombiya'da ki mücadeleyi 3-0 kazanan Atletico Nacional, adını yarı finallere yazdırdı. Borja, maçın 2. golünü harika bir şekilde atıyor.
01.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:07
Miguel Borja, 2016 yılı Sudamericana çeyrek final mücadelesinde Coritiba'ya harika bir gol atıyor. Brezilya'da ki ilk tur maçı 1-1 sonuçlandıktan sonra Kolombiya'da ki mücadeleyi 3-0 kazanan Atletico Nacional, adını yarı finallere yazdırdı. Borja, maçın 2. golünü harika bir şekilde atıyor.
Kaynak: Dugout