Miguel Borja'nın Coritiba'ya Attığı Harika Gol Miguel Borja, 2016 yılı Sudamericana çeyrek final mücadelesinde Coritiba'ya harika bir gol atıyor. Brezilya'da ki ilk tur maçı 1-1 sonuçlandıktan sonra Kolombiya'da ki mücadeleyi 3-0 kazanan Atletico Nacional, adını yarı finallere yazdırdı. Borja, maçın 2. golünü harika bir şekilde atıyor.

Miguel Borja, 2016 yılı Sudamericana çeyrek final mücadelesinde Coritiba'ya harika bir gol atıyor. Brezilya'da ki ilk tur maçı 1-1 sonuçlandıktan sonra Kolombiya'da ki mücadeleyi 3-0 kazanan Atletico Nacional, adını yarı finallere yazdırdı. Borja, maçın 2. golünü harika bir şekilde atıyor. Kaynak: Dugout