Midyat'a 110 milyon liralık dev yatırım

03.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:29

Mardin'in Midyat ilçesinde günde 1 milyon yumurta üretimi yapacak ve 100 kişiyi istihdam edecek olan 110 milyon liralık dev yatırım kademeli olarak faaliyete girdi.



Dillerin, dinlerin şehri ve huzurun hakim olduğu Midyat'ta yatırımlar zincirine dev bir yatırım halkası daha ekleniyor. Midyat'ta sosyo-kültürel ve ekonomik alandaki gelişmeler hızla ilerlemeye devam ediyor. Midyatlı genç iş adamı Nuri Parlak, 100 kişiye istihdam sağlayacak 110 milyon liralık dev yatırımı hayata geçiriyor. Midyat-Mardin karayolunun 5'inci kilometresinde 56 bin metrekare alan üzerine kurulan tesisin 18 bin metrekaresi kapalı alan ile her kümesi 100 bin tavuk kapasiteli 10 kümese sahip yumurta üretim tesisinin kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. 13 binadan oluşan tesiste, üst düzey yöneticiler ile personeller için de sosyal yaşam alanları mevcut. Sosyal yaşam kompleksleri arasında spor salonu, yemekhane, kafeterya, revir ile hizmet binasının yanı sıra yaklaşık 250 araçlık otopark bulunuyor.



Üretimin yüzde 70'i ihraç edilecek



2019'un ortalarında başlanan 110 milyon liralık yatırımın 2020'nin eylül sonu tam kapasiteli olarak faaliyete gireceğini aktaran Nuri Parlak, tam kapasiteli çalışmaya başladıkları anda günlük 1 milyon yumurta üreteceklerini ve üretimin yüzde 70'inin ihraç edileceğini söyledi. Tesisin ülkeye yıllık 20 milyon katma değer sağlayacağını aktaran Parlak, tesiste ayrıca saatte 20 ton kapasiteli yem üretecek makine parkurunun da bulunacağını ifade etti. Parlak, tesisin bittiğinde Türkiye'de kendi alanında ilk 10'a gireceğini dile getirerek fabrikanın Türkiye'ye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi. - MARDİN

Kaynak: İHA