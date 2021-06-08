MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak

ABD merkezli şirket MicroStrategy, yeni Bitcoin alımı yapacaklarını duyurdu. Şirketin CEO'sunun sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, 400 milyon dolarlık alım yapılacağı belirtildi.

MicroStrategy'nin CEO'su Michael Saylor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MicroStrategy olarak 400 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Saylor paylaşımında "MicroStrategy, ek Bitcoin satın almak için 400 milyon dolarlık tahvil teklifini açıkladı" ifadesini kullandı.

PARANIN HEPSİ BİTCOİN2E YATIRILACAK

MicroStrategy tarafından yapılan açıklamaya göre 400 milyon dolarlık toplam anaparanın hepsi Bitcoin'e yatırılacak. Yeni Bitcoin almak için MicroStrategy, daha fazla borç tahvili satacak.