: MHP'den, voleybol milli takımımızı hedef alan paylaşıma tepki: Bunu kabul edemeyiz

15.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:52

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin, Almanya'yı 3-0 yenen ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları hakkında bir paylaşımda bulundu. Şahin, "Kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin" ifadelerini kullanınca sosyal medyada büyük tepki çekti.

MHP, tepki çeken paylaşımda bulunan belediye başkanının savunmasını istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Birol Şahin hakkında soruşturma başlattıklarını kaydetti.

"GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ"

Böyle bir paylaşımı kabul etmelerinin kesinlikle mümkün olmayacağına dikkat çeken Durmaz, "Ay yıldızlı formayı en yukarıya çıkaran Filenin Sultanları'nı büyük bir gururla izliyoruz, başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Genel Başkanımız da grup konuşmasında mili takımımızı tebrik etti. İl başkanımızla görüştüm, savunmasını istedik, gereken ne ise yapacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin, Almanya'yı 3-0 yenen ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları hakkında bir paylaşımda bulunmuştu. Birol paylaşımında, "Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" ifadelerini kullanmıştı.

"İSLAM ÜLKESİNDEYİZ" DEMİŞTİ

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, telefonla ulaşılan başkan Şahin söz konusu paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul ederek, "Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram" dedi.

BAHÇELİ TEBRİK ETTİ

Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün yaptığı grup konuşmasında "Almanya'yı mağlup ederek Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmaya hak kazanan sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.

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