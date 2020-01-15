MHP'den, voleybol milli takımımızı hedef alan paylaşıma tepki: Bunu kabul edemeyiz
MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Düzce Kaynaşlı'nın MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin'in Filenin Sultanları'nı hedef alan "teşhir" paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu ve "Bu paylaşımı kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin, Almanya'yı 3-0 yenen ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları hakkında bir paylaşımda bulundu. Şahin, "Kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin" ifadelerini kullanınca sosyal medyada büyük tepki çekti.
MHP, tepki çeken paylaşımda bulunan belediye başkanının savunmasını istedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Birol Şahin hakkında soruşturma başlattıklarını kaydetti.
"GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ"
Böyle bir paylaşımı kabul etmelerinin kesinlikle mümkün olmayacağına dikkat çeken Durmaz, "Ay yıldızlı formayı en yukarıya çıkaran Filenin Sultanları'nı büyük bir gururla izliyoruz, başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Genel Başkanımız da grup konuşmasında mili takımımızı tebrik etti. İl başkanımızla görüştüm, savunmasını istedik, gereken ne ise yapacağız" dedi.
NE OLMUŞTU?
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin, Almanya'yı 3-0 yenen ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları hakkında bir paylaşımda bulunmuştu. Birol paylaşımında, "Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" ifadelerini kullanmıştı.
"İSLAM ÜLKESİNDEYİZ" DEMİŞTİ
Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, telefonla ulaşılan başkan Şahin söz konusu paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul ederek, "Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram" dedi.
BAHÇELİ TEBRİK ETTİ
Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün yaptığı grup konuşmasında "Almanya'yı mağlup ederek Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmaya hak kazanan sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.
Haber Videosu: MHP'den, voleybol milli takımımızı hedef alan paylaşıma tepki: Bunu kabul edemeyiz
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Oynanan oyunu, voleybol topuna bakacaksınız, zaten buna bakmıyorsan sıkıntının büyüğü sendeCevap Yaz Yayından Kaldır
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yanındayın yiğit başkan. Müslüman bir ülkenin kızlarının dünya önünde, herkesin önünde bu edepsız kılık ve kıyafetle kazanacağı madalyalara ihtiyacımız yok. okusunlar ilim ve irfan dalında yarışsınlar ülkeye hizmetleri olsun. avrupanın uyduruk spor adı altında teşhirciliğine ihtiyacımız yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ülke ekonomisinin kasıp kavrulduğu şu kara günlerde içimizi ferahlattın başkanım. eğer seni partiden atmayacaklarsa bir de asıl gündem olan kul hakkıyla ilgili bir kaç cümle söylermisinCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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kraldan çok kralcılık yaparak bieşyler kopartabileceğini sanan koltuk sevdalısı başkanlardan sıkıldık artık.Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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Neyse hak yerini bulmus , Sayin Bahceli kesmis cezasini , MHP yi kutlarim .Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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BAŞKAN DOĞRU SÖYLEMİŞ HELAL OLSUN DOĞRUYU SÖYLEYENİ DOKUZ KÖYDEN KOVARLARMIŞCevap Yaz 51 49 Yayından Kaldır
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senin dinin sana benimki bana: doğru kime göre, herkes herkese saygılı olacak, fazla konuşmada KUL HAKKINA girme emevi. . .4 3 Yayından Kaldır
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sizleri biz dokuz koyden kovmuyoruz. turkiye cumhuriyetinden kovuyoruz. dogru arabistanaYayından Kaldır
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birol şahin seni tebrik ediyorumki söylediklerin zaten ALLAH ın emri ve resulünün sünneti sen üstüne düşeni yaptın . Yiğtlik cesurluk dava adamlığı budur. doğru budur, gerisi teferruat. ALLAH cc seninle olsun, yar ve yardımcın olsun vesselam.Cevap Yaz 51 45 Yayından Kaldır
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Allah adına konuşma iblis, sen kimsin. . .1 5 Yayından Kaldır