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MHK, Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan'ın sözleşmesini feshedecek

Beşiktaş-Denizlispor maçında verdikleri yanlış kararlar nedeniyle büyük eleştiri alan orta hakem Özgür Yankaya ve VAR hakemi Hakan Ceylan'ın sözleşmelerinin feshedileceği iddia edildi.

13.11.2019 08:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:47
MHK, Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan'ın sözleşmesini feshedecek

Beşiktaş'ın geçen hafta 'u 1-0 yendiği maçta 'nun ceza alanında Diaby'nin suratına eliyle vurmasına penaltı vermeyen ve Sackey'nin Diaby'ye yaptığı sert faule kırmızı kart çıkarmayan hakem Özgür Yankaya ile kendisini uyarmadığı belirtilen VAR hakemi Hakan Ceylan, (MHK) tarafından kızağa alındı.

BİR ALT KADEMEYE DÜŞÜRÜLECEK

MHK'nın uzun süre maç vermeyi düşünmediği iki hakem ancak sezon sonuna doğru önemsiz karşılaşmalarda görev alacak. Yankaya ve Ceylan'ın sezon bitiminde de bir alt kademeye düşürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: MHK, Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan'ın sözleşmesini feshedecek
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HABER YORUMLARI (16)

  • PAŞA:
    aslında burdan şöyle bir sonuç çıkıyor. mhk bu işi bilerek yapıyor olsa sözleşmelerini feshedemez. feshettiği takdirde hakem çıkar ve bu işi bana mhk yaptırdı diye açıklama yapabilir. demekki mhk da hakemlere güvenmiyor. belki de hakemler başka yerlerden farklı talimat alıyor veya gelir elde ediyorlar . sözleşmesi feshedilen hakemlerin geçmiş telefon görüşmeleri veya bağlantıları takip edilmeli incelenmeli. bu işi veya sporu seven gönüllü on kişiye verin altı ayda çözer.
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  • EE BU KADAR:
    Galatasaray, geçen yıl Konya maçında ki penaltı pozisyonundan sonra veryansın etmişti. Başta Fikret Orman olmak üzere bütün takımlar hakemleri koruyarak bildiri yayınlamış tı. ne oldu ? keser döndü, sap döndü,
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  • FORZA BEŞİKTAŞ:
    Allah büyük sırtnız yere gelmeyecek. benim aklım hala almıyor. . Bjk- denizli maçında Diabynin pozisyonuna nasıl kırmızı kart vermedi. . Yahu sen satılmışsın. Biz alıştık artık hak hukuk yenmesine. Ama gün gelecek Feda diye dalga geçtiğiniz Beşiktaş. . Ölsün diye dua edeceksiniz !
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  • BRAVO MHK İSTİFA:
    ne alt ligi ya bunlar futbola küfür takımlara küfür yeter ya tek bunlar değil başkalarıda var yazık günah para verip millet izlemeye geliyor bunların yaptığı futbolu katlediyorlar takım konuşmak istiyoruz hakem değil sabah sabah gene sinirlendim. . . .
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  • PAŞA:
    beşiktaş maçında verdiği kararı 2. veya 3. ligde yapsın o ilden çıkamaz kan gövdeyi götürür
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  • GADDAR:
    DİKKATİNİZİ ÇEKTİYSE, GALATASARAY'' I DOĞRAYAN HİÇ BİR HAKEME DOKUNMUYORLAR. . . FB VE 8JK NİN CANINI YAKAN HAKEMLERİN DE İPİNİ ÇEKİYORLAR !!! KASAP DEMİRÖREN GİTTİ, NİHAT ÖZDEMİR DE GS Yİ DOĞRAMAYA DEVAM EDİYOR !!!
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  • KUŞLARA:
    orta segment vasat bir takımsınız amacınız GS yi yenmek ulan federasyonunuz mhk nız hakemleriniz 17 takımınız la gelin yine yıkamazsınız kuşlar öter GS işine bakar boş boş ergen muhabbeti yapmayın adam olun
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  • RENKLİLERE:
    Concon 2 senedir nasıl şampiyon oldu? Conconu şampiyon yapan hakemler şuan nerde geriye bir dön de bak boş konuşup milletin asabını bozma
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  • GSLİ:
    KARA KUŞ DEDİĞİN PENALTI KIRMIZI HER MAÇTA OLUYOR SİZE YAPILAN AZ HATAYI ÇOK BİZE YAPILAN ÇOK HATAYI AZ GÖRME HUYUNDAN VAZGEÇİN. DEMİRRÖREN SAYESİNDE 2 SENE SİZ ŞAMPİYON OLDUNUZ. BİZ DEMİRÖRENE HAKEMLERE RAĞMEN ŞAMPİYON OLDUK. KUŞ BEYİNLERİNİZ ALMASADA YAZIYORUM ÜŞENMEDEN
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