MHK Başkanı, hakem Mete Kalkavan'ın hareketiyle neye uğradığını şaşırdı! İşte yaşananların perde arkası

MHK'nin 12 hakeme düdük astırmasının yankıları sürüyor. Bu kararın ardından tepkilerin odağına oturan MHK'ye göreve devam edecekler listesinde yer alan hakem Mete Kalkavan'ın rest çektiği toplantının perde arkası ortaya çıktı.

"YAŞANANLARI İÇSELLEŞTİRECEKSİNİZ"

Fanatik'te yer alan habere göre, Yaşananlarla ilgili olarak hakemleri bilgilendirmek amaçlı Riva'da toplayan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu büyük bir şok yaşadı. Konuşma başladıktan sonra hakemlere hitaben "Yaşananları içselleştireceksiniz" diyen Gündoğdu; Mete Kalkavan'ın sert tavrıyla karşılaştı.

"O ZAMAN GÜLE GÜLE"

Kalkavan, "İçselleştiremiyorum başkan" şeklinde karşılık verince, Gündoğdu kelimeleri kullanmakta zorlandı. İlk şoku atlattıktan sonra "O zaman güle güle" diyen Gündoğdu, Mete Kalkavan'ın sandalyesine doğru baktığında tecrübeli hakemin yerinde olmadığını gördü.

KARİYERİNİ NOKTALADI

Zira Mete Kalkavan, sözünü söyledikten sonra çoktan salonu terk etmek için ayağa kalkmıştı. Kalkavan, bir çok kesimden takdir gören bu tavrıyla aktif hakemlik kariyerini de noktalamış oldu.

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