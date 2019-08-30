Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti

30.08.2019 16:06

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Vedat Muriqi'in ardından Mevlüt Erdinç ile de anlaşma sağlayan sarı lacivertli ekip, Süper Lig'den ikinci golcüsünü de kadrosuna kattı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Bonservis bedeli ödemeden 2 yıllık anlaşma sağlanan 32 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerin ardından da resmi sözleşmeyi imzalayan Mevlüt Erdinç transferinin 1-2 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Deneyimli golcünün Fenerbahçe'den yıllık 1,2 milyon euro maaş alacağı öğrenildi. Mevlüt Erdinç, geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 14 gol atıp, 3 asist yaptı.