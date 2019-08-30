Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti
Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti.
Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Vedat Muriqi'in ardından Mevlüt Erdinç ile de anlaşma sağlayan sarı lacivertli ekip, Süper Lig'den ikinci golcüsünü de kadrosuna kattı.
2 YILLIK ANLAŞMA
Bonservis bedeli ödemeden 2 yıllık anlaşma sağlanan 32 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerin ardından da resmi sözleşmeyi imzalayan Mevlüt Erdinç transferinin 1-2 saat içinde açıklanması bekleniyor.
Deneyimli golcünün Fenerbahçe'den yıllık 1,2 milyon euro maaş alacağı öğrenildi. Mevlüt Erdinç, geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 14 gol atıp, 3 asist yaptı.