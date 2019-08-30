Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti.

30.08.2019 16:06
Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Vedat Muriqi'in ardından Mevlüt Erdinç ile de anlaşma sağlayan sarı lacivertli ekip, Süper Lig'den ikinci golcüsünü de kadrosuna kattı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Bonservis bedeli ödemeden 2 yıllık anlaşma sağlanan 32 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerin ardından da resmi sözleşmeyi imzalayan Mevlüt Erdinç transferinin 1-2 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Deneyimli golcünün Fenerbahçe'den yıllık 1,2 milyon euro maaş alacağı öğrenildi. Mevlüt Erdinç, geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 14 gol atıp, 3 asist yaptı.

Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti
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YORUMLAR (28)

  • TFF MHK FB 14 KULÜP EL ELE:
    Başak gs den 3 trilypn bonservia istedi fb ye bedavaya verdi neden nasıl. Rize gibi açıktan para mı verilecek. Visca fb ile anılıyordu boş kaleye atamadı fb maçında
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  • FFFBBB:
    yazıklar olsun geldıgı yerde bıle kadroda yer bulamayan mevlütü yenı transfer dıye sunuyor sayın koç ayıptır bu kadar kandırmaca olmaz yuh olsun yönetıme …. . ılk yarı bıtyor transfer yok. . . . . bız herkezden onde olmamız lazım küme düşüyorduk. . . .
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  • CEMAL UZUN:
    töbe ne mevlütmüş 2006 yıllarında fransada oynuyodu. şimdi almış fenerbahce nekadar düştün be fenerbahce yazık sana yazık cok yazık istersen van hoydonkuda getirtelim olurmu zayıflar. bide ali koç gelince millet sandıki ucurcak siz onu cem uzanmı sandınız adam cebnizdeki parayı cekti be
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