Mevlana Müzesi, 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı
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Mevlana Müzesi, 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı

KONYA'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2,5 aydır kapalı kalan Mevlana Müzesi, sema gösterisi ile ziyarete açıldı.

Mevlana Müzesi, 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı
01.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:33

KONYA'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2,5 aydır kapalı kalan Mevlana Müzesi, sema gösterisi ile ziyarete açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 18 Mart'ta ziyarete kapanan Konya'daki Mevlana Müzesi, bugün yeniden açıldı. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katıldığı açılışta Kültür Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, sema gösterisi yaptı. Gösterinin ardından Mevlana'nın mezarı başında dua edildi. Müzeyi ziyarete gelenler Mevlana'ya yeniden kavuşmanın huzuruyla mutlu olduklarını dile getirdi.

'ŞÜKÜR KAVUŞTURANA'

Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, 2,5 ay sonra yeniden Mevlana'nın huzurunda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Koronavirüs sebebiyle 2,5 ay sonra hamdolsun, Rabbime şükür ki türbenin kapıları yeniden açıldı. Biz yaşımız gereği ancak pazar günleri niyaz penceresi tarafından dualarımızı yaptık bütün dünya için, sağlık çalışanları için ve şifa bekleyenler için. Bugün de Rabbim nasip etti içeriye girdik ve duamızı yaptık. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız çok büyük rol üstlendi. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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