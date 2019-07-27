Mesut Özil ve Kolosinac'ın inanç kardeşliği

Mesut Özil'i korumak için bıçaklı hırsızlık saldırısında adeta canını siper eden Sead Kolasinac'ın neden bu fedakarlığı yaptığını herkes merak ediyordu. Dail Mail'in bütün detaylarıyla aktardığı kader arkadaşlığının arkasındaki hikayenin özeti şöyle: Bosna soykırımından kaçan baba Faik, Almanya'ya yerleşti. Burada dünyaya gelen Kolasinac, 5 yaşında Schalke 04'ün alt yapısındayken Mesut'la tanıştı. Dostlukları hep devam etti. Çocukluk yaşlarında camideki din derslerine gitmek için birlikte okulu kırdıkları zamanlar oldu. Mesut Özil, yakın dostu olan Kolasinac'ın Arsenal'e transfer olmasında da önemli bir rol üstlendi.

GELİNLİK AYNI YERDEN

Akşam'da yer alan habere göre; Kolasinac'ı kanatlarının altına aldı. Nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte Kolasinac'ın çocukluk arkadaşı Bella ile evlendiği törene katıldı. Destroyer ve The Tank gibi lakapları bulunan Sead Kolasinac'ı babası, "Oğlumun fiziksel özellikleri ailenin Boşnak köklerine dayanıyor. Her şey genetik" diye özetliyor. Hatta hem Bella hem de Amine gelinliklerini aynı tasarımcıya yaptırdı. Kolasinac'ın Mesut'u canı pahasına savunmasının altında yıllar var.

DEMİRLE VURUP TUĞLA ATTILAR

10 dakikalık kovalamaca da haydutlar demir çubukla Mesut'un arabasına vurup, üzerine tuğla attılar. Bu sırada içeride bulunan futbolcuların eşi dehşet yaşadı. Mesut Türk restoranı arayıp, "Polise haber verin, geliyoruz" dedi. Çalışanlar hemen yardıma koştu, gaspçılar kaçtı.

MESUT KAÇMADI EŞLERiNi KORUDU

Kolasinac'ın saldırganlara müdahale ederken Mesut'un arabayla hareket etmesi, "Arkadaşını bırakıp kaçtı" yorumlarına neden oldu. İngiliz basını Mesut'un o sırada arabada olan ve çok korkan eşlerini olay yerinden uzaklaştırdığını, daha sonra Kolasinac'ı da alarak 10 dakika ileride bulunan Türk restoranına gittiğini bildirdi. Mesut'un aracını takip eden 2 saldırgan restoranda bulunan çalışanların müdahalesiyle kaçtı.

CARROLL'U DA SOYMAYA KALTILAR!

İngiliz basını daha önce bu bölgede yaşanan pek çok gasp olayını şöyle aktardı:

1. 2016'da West Ham'ın oyuncusu Andy Carroll'ın 22 bin poundluk saatini almak için silahlı 2 motosikletli önünü kesti, otoparka sığınarak kurtuldu.

2. 2018'de komedyen Michael McIntyre, aynı yerde çekiçle camları kıran kişiler tarafından soyuldu, saati çalındı.

3. İngiliz Muhafazakar Parti vekili G.Osborne aynı akibete uğradı.

4. Yine motosikletli soyguncular Londra Merkezi'nde bir kuyumcuya saat alma bahanesiyle girdi ve kuyumcuyu soydu, sadece 'Satın alacağız' dedikleri saati kuyumcuya bıraktılar.

5. Crystal Palace'nin sahibi Simon Jordan da Maserati aracında aynı akıbete uğradı, 127 bin poundluk saati çalındı.

6. 2010'da Formula 1 kralı Bernie Ecclestone, 200 bin poundluk mücevherlerini kaptırmamaya çalışırken ağır şekilde yaralandı.

7. Futbolcu Joe Cole ile evli olan model C.Zucker, 2010'da motorlo 8 haydut tarafından kaçırıldı.