Mesut Özil ve Amine Gülşe bugün evleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nikah şahitliğinde bu gece dünya evine girecek olan Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinin kına gecesi sosyal medyaya damga vurdu.

SALONA TÜRKİYEM ŞARKISIYLA GİRDİLER

Salona Türkiyem şarkısı ile giren Özil ve Gülşe daha sonra Ankara'nın bağları adlı türküyle gönüllerince eğlendi. Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe düzenlenen kına gecesinde dostları kına gecesinde de yalnız bırakmadı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, düğünün yapıldığı salona davullar eşliğinde çalan Mustafa Yıldızdoğan'ın şarkısı Türkiyem ile salona girdi. Ünlü çiftin salona girişi sırasında aileleri duygusal anlar yaşadı.

DÜĞÜN ANINI DAKİKA DAKİKA PAYLAŞTILAR

Düğüne katılan konuklar, Instagram hesaplarından düğün anına dakika dakika takipçilerine duyurdu. Oldukça neşeli görünen genç çift, Ankara'nın bağları adlı türküyle gönüllerince eğlendi.

KINA GECESİNDE DÖKTÜRDÜ

Veda partisinde gözyaşları döken Amine Gülşe, kına gecesinde döktürdü.