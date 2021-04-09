Mesut Özil takımla çalışmalara başladı! Sahalara döneceği karşılaşma belli oldu
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Mesut Özil takımla çalışmalara başladı! Sahalara döneceği karşılaşma belli oldu

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Yeni Malatyaspor'la berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan yıldız futbolcu, takımla çalışmalara başladı. Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde Özil, Başakşehir maçında kadroda olacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı düzelen yıldız futbolcu Mesut Özil, takımla birlikte çalışmalara başladı.

GAZİANTEP MAÇININ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, 12 Nisan Pazartesi günü Kadıköy'de Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig 34. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KADRODA OLABİLİR

Mesut Özil antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı. Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde yıldız futbolcu Başakşehir maçının kadrosunda yer alacak.

Mesut Özil takımla çalışmalara başladı! Sahalara döneceği karşılaşma belli oldu
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