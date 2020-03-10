Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi Arsenal'de forma giyen Türk asılı Alman oyuncu Mesut Özil, Big Shoe adlı yardım kuruluşu aracılığı ile Myanmar'daki 40 hasta çocuğun ameliyatını üstlendi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile birlikte hasta çocuklara umut olmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu bu kez de Big Shoe adlı yardım kuruluşu aracılığı ile Myanmar'daki 40 hasta çocuğun ameliyatını üstlendi. Futbolseverler de Mesut'un bu hareketi nedeniyle yıldız oyuncuyu tebrik etti.

16 BİN KİŞİYE YEMEK VERMİŞTİ

Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile evlendiği gün Türk Kızılayı'nın Türkiye'deki 14 farklı aşevinden 14 bin, Suriye ve Türkiye'deki kamplarda kalan savaş mağdurlarına da 2 bin olmak üzere toplam 16 bin kişiye yemek verilmesi için bağışta bulunmuştu.

ANNESİNİN NASİHATINI DUVARA ASMIŞTI

Yıldız oyuncu, İngiliz basınına yaptığı açıklamada annesinin, "Mesut, sakın unutma ki sen de bizim gibi bu dünyada misafirsin. Allah sana belirli bir yetenek verdi ancak bu sadece kendini geçindirmen için değil. Eğer sahip olduklarını muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin" sözlerini duvarına astığını söylemişti.