Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, "Mesut, Arsenal'de çok mutlu. Kulübüyle sözleşmesi devam ediyor ve değişen bir şey olmadı. Sözleşmesi sona erdiğinde ise neler olacağını göreceğiz" dedi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun geleceğine dair önemli ipuçları verdi. Goal'e açıklamalarda bulunan Söğüt, Mesut'un Arsenal'de mutlu olduğunu söylerken Fenerbahçe iddialarına da yanıt verdi. Söğüt, futbolda her şeyin olabileceğini ve futbolcuların davranışlarını tahmin etmenin mümkün olmadığını ifade ederken şunları dile getirdi:

"SÖZLEŞMESİ SONA ERDİĞİNDE NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

"Daha önce söylediğimiz şeyleri tekrar söylüyorum. Mesut, Arsenal'de çok mutlu. Kulübüyle sözleşmesi devam ediyor ve değişen bir şey olmadı. Sözleşmesi sona erdiğinde ise neler olacağını göreceğiz. Şu an için o zamana dair bir şey söyleyemem."