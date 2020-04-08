Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in menajerliğini yürüten Erkut Söğüt, "Önümüzde bir yol haritası yok. Salgının ne zaman biteceği belli değil. Bu şartlarda kesintiyi kabul etmemiz söz konusu değil." dedi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, koronavirüs salgını sebebiyle İngiltere'de futbolcuların maaş kesintisi görüşmelerinde yaşanan krizi anlattı.

"BU ŞARTLARDA KESİNTİYİ KABUL ETMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fanatik'in haberine göre Söğüt açıklamalarında, "Önümüzde bir yol haritası yok. Salgının ne zaman biteceği belli değil. Ligin ne zaman başlayacağı da belli değil. Bu konular netleşmemişken maaşlarda kesintinin kabul edilmesi bekleniyor. Bu şartlarda kesintiyi kabul etmemiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"MENAJERLER DE DAHİL EDİLSİN"

Söğüt, federasyon, lig yönetimi ve oyuncular birliği arasında yürütülen görüşmelere menajerlerin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.