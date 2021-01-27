Mesut Özil'in imza törenini 150'ye yakın basın mensubu takip etti
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Mesut Özil'in imza törenini 150'ye yakın basın mensubu takip etti

27.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:06

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in imza törenine çok sayıda basın mensubu katıldı. Yerli ve yabancı 150'ye yakın basın mensubu imza töreninde görev alırken, toplantı 30 kamerayla takip ediliyor.

Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in imza törenine basın mensuplarından rekor sayıda katılım geldi. 150'ye yakın yerli ve yabancı gazeteci imza törenine katılırken, ayrıca toplantı 30 kamerayla da takip ediliyor.

AİLESİYLE BİRLİKTE TÖRENE KATILDI

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Mesut Özil ailesiyle beraber geldi. Özil, eşi Amine Gülşe ve çocuğuyla birlikte tören alanına giriş yaparken, basın mensupları bu duruma yoğun ilgi gösterdi. Özil çocuğu ve eşiyle daha sonra basın mensuplarına poz verdi.

Mesut Özil'in imza törenini 150'ye yakın basın mensubu takip etti
Mesut Özil'in imza törenini 150'ye yakın basın mensubu takip etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR

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