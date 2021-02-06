Mesut Özil'in ilk derbisi! Oyuna dua ederek girdi

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Oyuna dua ederek giren Özil, 27 dakika forma giydi.

Süper Lig'in 24. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine dahil olan Özil, Galatasaray derbisinde 27 dakika forma giydi.

İKİ İSİM DAHA İLK KEZ DERBİDE YER ALDI

Mesut'un yanı sıra Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai de ilk kez derbi heyecanını Galatasaray'a karşı yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı