Mesut Özil'in 5 ay önce verdiği Kolasinac cevabı herkesi şaşırttı!
Arsenal'den takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte Londra'da bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil'in 5 ay önce çıktığı bir programda 'Bir kavgaya girsem yanıma Sead Kolasinac'ı alırdım' cevabı sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Perşembe günü gaspçılar tarafından Londra'da takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil'in 5 ay önce çıktığı bir programda söylediği sözler futbolseverleri şaşırttı.
"YANIMDA KOLASINAC'I İSTERDİM" DEMİŞTİ
Şubat ayında Aubameyang ile birlikte YouTube'da bir programa katılan tecrübeli futbolcuya "Eğer bir kavgaya girecek olursanız, Arsenal'den hangi takım arkadaşınızı yanınıza alırdınız?" şeklinde bir soru sorulmuş, Mesut ise "Sead Kolasinac. Çünkü o bir makine" cevabını vermişti.
Bu yayından yaklaşık 5 ay sonra saldırıya uğrayan 30 yaşındaki futbolcunun yanında bulunan ismin Bosna Hersekli Kolasinac'ın olması ise herkesi şaşkına çevirdi.
Hatırlanacağı gibi Mesut Özil ve Sead Kolasinac, Londra'nın göbeğinde bıçaklı soyguncular tarafından saldırıya uğramıştı. Kolasinac'ın, arabanın yanında saldırganları uzaklaştırmaya çalıştığı görüntüler çok konuşulmuştu.
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Adamlar londranın göbeğinde bıçak çekecek kadar malmışlar :))) Bayrampaşa ile karıştırdılar galiba :))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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mesut Yusuf Yusuf oldun lan adamı bırakıp kaçtın soytarı:)))Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
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Yazıklar olsun tarafgir medya TS ing liginin en golcülerinden birini transfer ediyor ama bizim tarafgir medyada tık yok ah da bu oyuncuyu İstanbul kulüpleri transfer etseydi ortalık ayağa kalkardıCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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sturiç gelmez boşuna ümitlenmeYayından Kaldır