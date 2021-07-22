Mesut Özil'in 10 numaralı forması Emile Smith Rowe'a verildi

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Arsenal'ın Mesut Özil'den sonra yeni 10 numarası altyapıdan yetişen Emile Smith Rowe oldu. 20 yaşındaki futbolcuyla 2026 yılına dek sözleşme imzalayan Topçular, genç futbolcusuna 10 numaralı formayı emanet etmekten çekinmedi. Mesut Özil, Emile Smith Rowe'un gelişimiyle de yakından ilgilenmişti.

Arsenal, altyapısından yetişen 20 yaşındaki Emile Smith Rowe ile uzun süreli anlaşma imzaladığını duyurdu. Genç oyuncunun sözleşmesi 2026'ya dek uzatıldı.

"BUNU BEKLİYORDUM"

İngiliz oyuncu imzanın ardından, "Benim için kalmak kolay oldu. Uzun zamandır bunu bekliyordum. 10 yıldır buradayım, çok mutluyum" diye konuştu.

Gelecek vaad eden futbolcular arasında yer alan 20 yaşındaki oyuncu yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

Londra ekibinde 10 numaralı formayı son olarak Mesut Özil giymişti.