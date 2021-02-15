Mesut Özil imzalı Fenerbahçe forması, 36 bin euroya satılarak rekor kırdı
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Mesut Özil imzalı Fenerbahçe forması, 36 bin euroya satılarak rekor kırdı

15.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:44
Mesut Özil imzalı Fenerbahçe forması, 36 bin euroya satılarak rekor kırdı

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi sonrası gerçekleşen imza töreninde özel hazırlanan ve Özil'in imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 euroya satıldı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve Özil'in imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 euroya satıldı. Özil'in imzaladığı çubuklu forma, şimdiye kadar satılan tüm formalar içinde rekor fiyata ulaştı.

Özil'in imzaladığı çubuklu forma 26 bin euro, gold forma 4 bin 800 euro ve lacivert forma 5 bin 250 euroya alıcı buldu.

NEYMAR'IN REKORUNU TARİHE GÖMDÜ

Mesut Özil'in imzaladığı, ismini ve 67 numarasını taşıyan çubuklu forma, Matchwornshirt sitesinden şimdiye kadar satışa çıkan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı. Sitedeki daha önceki rekor satış, Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan PSG formasına aitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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