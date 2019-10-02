Mesut Özil için çılgın iddia: İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

İngiliz televizyon fenomeni Colin Newell, Mesut Özil'in İstanbul'da 10 milyon sterlin (70 milyon TL) değerinde ev aldığı ve Fenerbahçe'ye gelmek için tüm şartları zorlayacağını açıkladı.

02.10.2019 15:44
Mesut Özil için çılgın iddia: İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

Bu sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferine yönelik iddialar giderek alevleniyor. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebebiyet verdi.

"İSTANBUL'DAN EV ALDI"

Arsenal taraftarlığıyla da bilinen İngiliz televizyon fenomeni Colin Newell, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Türkiye'deki çok yakın bir arkadaşımdan Mesut'un İstanbul'dan 10 milyon sterlin değerinde bir ev satın aldığını ve çocukluğunda taraftarı olduğu Fenerbahçe'de oynamak istediğini duydum. Kendisi, Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelmek için tüm şartları zorlayacak. Emery, onu transfer dönemine kadar ya oynatır ya da yedek soyundurur." ifadelerini kullandı.

HAFTALIK 350 BİN POUNDLUK MAAŞI ÇOK KONUŞULUYOR

Topçular'daki sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan ancak bitmek bilmeyen sakatlıkları ve kötü performansı nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki 10 numaranın haftalık 350 bin sterlinlik maaşı da en çok tartışılan konuların başında geliyor. Ada basını, Arsenal yönetiminin menajer Unai Emery'nin planlarında yer almayan yıldız ismi gönderebilmek için maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğunu yazmıştı.

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YORUMLAR (26)

  • MEMLEKETİM:
    Dogruysa bu haber 70 tirilyonluk ev ne demek? Insanlar gecekonduda ac susuz yasamak zorunda kalsin siz simariklar ayni isi gören eve servetler verip alin. Insallah büyük bir depremde lüxs hayat yasayanlarin evi yurdu yerle bir olur. Bu adalet degil. Ben göz yumsam Allah göz yummaz. Bunun kiskanclikla hicbir alakasi yok. Bu kapitelzimin pis oyunlari. Ve bu oyunlara ahmak toplum izin veriyor. Olmayin futbol taraftari vermeyin bir kurus bu systeme.
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  • HAYATİ:
    TFFYLE NE GÜZEL ŞAMPIYONLUĞA YÜRÜYORSUNUZ NE GEREK VAR PAHALI OYUNCUYA ZATAM ARTIK DİLENCİLİKTE BİTİ
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  • BYMACHO:
    E bu mendili icat edeni, ney ney yağlıca yağ eh gıdı gıdı meh meh, devaaam
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  • FENERBAHÇE44:
    GEÇEN SEZON SİZİN TFF LE ŞAMPİYONLUĞA KOŞTUĞUNUZ GİBİMİ
    5 4 Yayından Kaldır
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