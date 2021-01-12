Mesut Özil eski hocası Mourinho'yu kızdırdı! Sarf ettiği sözlere ünlü çalıştırıcıdan büyük tepki geldi

Mesut Özil'in bir soru üzerine Tottenham'da oynamak yerine futbolu bırakmayı tercih etmesine eski hocası ve Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho'dan cevap geldi. Mourinho, "Mesut Özil'i transfer etmek istediğimizi kim söyledi?" sözüyle esli öğrencisine tepki gösterdi.

Tottenham menajeri Jose Mourinho, Mesut Özil'in Tottenham hakkında yaptığı açıkamaya cevap verdi.

Kendisine yöneltilen "Arsenal ile kontratın bitiyor. Sadece Tottenham'dan teklif alsaydın... Futbolu mU bırakırdın, Tottenham'a mı imza atardın?" sorusuna, "Kolay soru, futbolu bırakırdım" şeklinde cevap veren Mesut Özil, Jose Mourinho tarafından es geçilmedi.

Mesut Özil'in bu açıklamasını kendisine hatırlatılması üzerine Jose Mourinho, "Mesut Özil'i transfer etmek istediğimizi kim söyledi?" dedi.

3 YIL BERABER ÇALIŞTILAR

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile Mesut Özil, 2010-2013 yılları arasında dünya devi Real Madrid'de birlikte çalışmışlardı.