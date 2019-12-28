Çin'deki spiker, top Mesut Özil'e geldiğinde adını anons etmedi
Çin'deki Mesut Özil krizi, çok farklı bir noktaya ulaştı. Uygur Türklerine verdiği destek sonrası Çin'de adeta ambargoya uğrayan Mesut Özil'e bu kez Arsenal maçını anlatan spiker tepki gösterdi ve maç içinde top ayağına geldiğinde ismini anons etmedi.
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Uygur Türkleri ile ilgi bir paylaşım yapmış ve Çin'de büyük tepki almıştı.
Önce Arsenal maçlarının yayını kesildi, ardından da Mesut'un ismi arama motorlarından çıkarıldı. Şimdi ise tepkinin boyutu bambaşka bir boyuta ulaştı.
SPİKERLER, MESUT ÖZİL'E TOP GELDİĞİNDE İSMİNİ SÖYLEMİYOR
Arsenal'in maçları yeniden Çin'deki televizyonlarda yayınlanmaya başladı ama geçtiğimiz günlerde 1-1 biten Bournemouth maçında enteresan bir olay yaşandı.
The Sun'daki habere göre; Mikel Arteta'nın Arsenal başındaki ilk resmi maçında, ilk 11 ekrana geldiğinde her oyuncuyu okuyan spiker, sıra Mesut Özil'e geldiğinde Türk asıllı Alman futbolcuyu pas geçti.
Maç içerisinde de Mesut topla her buluştuğunda sessiz kalmayı seçen spiker, oyuncu değişikliği sırasında da ismini anons etmedi.
Arsenal, yarın Chelsea ile kritik bir maça çıkacak ve Çin televizyonunun nasıl bir reaksiyon göstereceği merak ediliyor.
Haber Videosu: Çin'deki spiker, top Mesut Özil'e geldiğinde adını anons etmedi
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ŞU ADAMIN VERDİĞİ TEPKİYİ GAZİ REİS DE VEREBİLSE KEŞKECevap Yaz 2 Yayından Kaldır