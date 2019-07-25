Son dakika! Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi!
Son dakika! Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu. Özil can havliyle arabasına kaçarken, takım arkadaşı Kolasinac, saldırganları uzaklaştırmaya çalışırken ekranda görüldü.
Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu. Bıçaklı ve motor kasklı saldırgan, Mesut Özil'e saldırmaya çalışırken Özil'in arabasına ivedilikle bindiği görünüyor. Öte yandan yıldız futbolcunun takım arkadaşı Sead Kolasinac, saldırganı uzaklaştırmaya çalışıyor.
"TAMAMEN DELİCE VE TUHAFTI"
Olay esnasında çevrede bulunan Azuka Alintah isimli görgü tanığı, "Tamamen delice ve tuhatfı. Arabası orada yolun ortasında duruyordu. Özil, bıçakla kovalanan herkes gibi korkudan neye uğradığını şaşırmıştı. Hayatını kurtarmak için kaçıyordu." diye konuştu.
SOYGUN AMAÇLI OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYOR
Olayın soygun amaçlı gerçekleştiğinden şüpheleniliyor. Mesut Özil olaydan sonra, tanıdığı kişilerin bulunduğu Likya isimli Türk restorana sığındı. Restoran personelinin olay yerine koşmasıyla saldırganların kaçtığı kaydedildi. Yıldız futbolcu, olaydan sonra buraya gelen polislere ifade verdi.
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Niye korkudan kactin lan ödlekCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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A troller saldırıya uğramiş tırCevap Yaz Yayından Kaldır
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BIR ARA MILLITAKIMA GELMEYI REDDETMISTI HATIRLSRSANIZ TEREZ KENDINI ALMAN NAZI BILIYORDU E.BESIL KURU KAFALI ZIBIDICevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır
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bu tamamen delice aman tanrım tuhaf dehşet verici bu kelimeler tamamen tercüman eksikliğinden kaynaklanıyor geçmiş olsun diyelimCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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ALLAH korumuş. geçmiş olsun. bu İngilizler kadar psikopat. aksi. holigan bir millet yoktur. .Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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BELKIDE TURK OLMADIGI SOYTARI OLDUGU ICINDIR ADAM MI O?Cevap Yaz 7 32 Yayından Kaldır
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SENMİ9 2 Yayından Kaldır
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Fenerbahceyi ret ettigi icinmi acaba.Cevap Yaz 7 25 Yayından Kaldır
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Sonradan Türk olduğu için Türk rumuzlu almanlardan tekmeyi yiyince hı hı1 8 Yayından Kaldır
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Türk olduğu için, ,25 5 Yayından Kaldır