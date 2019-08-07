Mesut Özil'e Amerika'dan sürpriz talip

Londra'da takım arkadaşı Kolašinac ile birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan ve yara almadan kurtulan Mesut Özil için sürpriz bir transfer iddiası geldi. Amerika MLS ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer etmek için girişimlere başladı.

07.08.2019 10:22
Mesut Özil'e Amerika'dan sürpriz talip

İngiliz temsilcisi Arsenal forması giyen Mesut Özil için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

ESPN'de yer alan habere göre; Rooney'i Derby Coutny'e gönderen MLS ekibi DC United, onun boşluğunu Mesut Özil ile doldurmak istiyor.

Yıldız futbolcu Mesut Özil'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren DC United yetkilileri futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Londra'da uğradığı bıçaklı saldırı sonrası büyük bir şok yaşayan Türk asıllı Alman futbolcunun ayrılık kararına sıcak baktığı bildirildi.

FENERBAHÇE DEVREDE AMA...

Haberde ayrıca; Arsenal'de haftalık 350 bin sterlin kazanan Mesut Özil ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ancak yüksek maaşı sebebiyle şu an için bu transferin imkansız olduğu belirtildi.

Özil, Arsenal'e 2013 senesinde Real Madrid'den 47 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. Oyuncu geçtiğimiz sezon ligde 24 maça çıkarken 5 gol atıp 2 asist yaptı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)

  • DIŞIN DEĞİL İÇİN GÜZEL OLSUN ŞU:
    TÜRKİYE YE GELSENE KARDEŞİM YA EN AZINDAN TÜRK MİLLİ TAKIMINDA OYNA ALLAH KURAN AŞKINA YA ÜÇ GÜNLÜK YALANCI DÜNYA KİMSEYE KALMAZ
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.