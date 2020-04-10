Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler İspanyol basınına konuşan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiğim için Almanya Federasyonu içinden eleştiri aldım. Bana ve Türk köklerime saygısızlık ettiler. Beni haksız bir şekilde siyasi propaganda ile suçladılar. Bana yapılan ırkçılığı hissettim" dedi.

Arsenal forması giyen Mesut Özil, İspanya'da yayımlanan Marca Gazetesi'ne röportaj verdi. Türk asıllı Alman futbolcu, Barcelona yerine neden Real Madrid'i tercih ettiğinden Mourinho'yla yaşadığı kavgaya, babasının Florentino Perez ile tartışmasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için Almanya Milli Takımı'nı bırakmasına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Mesut Özil'in açıklamaları:

MASA TENİSİ OYNARKEN FUTBOLDAN DAHA ÇOK EĞLENİYORDUM

11-12 yaşındayken masa tenisi oynuyordum. 3 boyunca hiç futbol oynamadım. İlk turnuvamda herkesi yendim. Masa tenisinde, futbol oynadığım zamandan daha çok eğleniyordum. Ancak geleceğimle ilgili yapmak istediğim şey bu değildi. Gerçekten futbola ihtiyacım vardı.

GUARDIOLA'NIN İLGİSİZLİĞİ BENİ REAL MADRID'E GÖTÜRDÜ

2010 Dünya Kupası'nın ardından Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Bayern Münih ve Manchester United beni istedi. Favori takımım Barcelona'ydı. Hiçbir takım onlar gibi futbol oynayamıyordu. Barcelona'ya gideceğimi sanıyordum. Ancak Guardiola'nın beni istediğini hissetmedim. Mourinho ise çok inandırıcıydı. Guardiola'nın tam aksine davranı ve bu yüzden Real Madrid'e gitmeye karar verdim.

KALBİM HALA REAL MADRID İÇİN ATIYOR

Real Madrid'de ilk zamanlar her şey toz pembeydi. Real Madrid'de harika başarılar elde ettik. İdolüm Zidane ile tanıştığımda çok gerildim. Bu bir sır değil, kalbim hala Real Madrid için atıyor. Hala takımda ve kulüpte birçok arkadaşım var.

MOURINHO BANA 'ERKEK GİBİ SAVAŞMANI İSTİYORUM' DEDİ

Mourinho, Deportivo maçının devre arasında durdu ve gözlerime baktı. Geri yaslandım. Adeta bir boksör gibiydi. Sadece cevabımı vermeyi bekliyordum. Ona hayran olmama rağmen o an, ondan nefret ettim. Bana 'İki iyi pas vermenin yeterli olduğunu mu düşünüyorsun?' Bildiğin gibi oynamanı istiyorum. Top için erkek gibi savaşmanı istiyorum' dedi. Daha sonra ise soyunma odasında yürümeye başladı.

"ÇOK İYİYSENİZ, KENDİNİZ OYNAYIN"

Ona "Çok iyiyseniz, kendiniz oynayın. İşte formanız orada, giyin. İyi şanslar" dedim. Mourinho ise bana "Simdi vazgeçiyorsun öyle mi? Sen bir korkaksın. Ne istiyorsun, sıcak bir duş alıp kahve içmek mi? Yalnız mı kalmak istiyorsun yoksa takım arkadaşlarına, hayranlarına ve bana neler yapabileceğini göstermek mi? Duşa git, sana ihtiyacımız yok" dedi. Havlumu kaptım ve ona tek bir kelime bile söylemeden yanından geçerek duşa gittim. Daha sonra Sergio Ramos ve takım arkadaşlarımdan bu davranışım için özür diledim.

BABASININ BAŞKAN PEREZ İLE TARTIŞMASI

Real Madrid'den ayrılmak hayatımın en zor kararıydı. Şampiyonlar Ligi kazanmanın hayalini kuruyordum. Babam, Florentino Perez'le görüştü. Ondan adil olmasını istedi ancak öyle davranmadı. Perez ile çekişmek iyi değildir. Babam açgözlü olmakla suçlandı. Sinirlenerek Twitter hesabımı kapattım ve milyonlarca hayranımı kaybettim.

"ERDOĞAN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRİNCE SİYASİ PROPAGANDA YAPMAKLA SUÇLANDIM"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiğim için Almanya Federasyonu içinden eleştiri aldım. Bana ve Türk köklerime saygısızlık ettiler. Beni haksız bir şekilde siyasi propaganda ile suçladılar. Bana yapılan ırkçılığı hissettim. Almanya formasını gururla giydim ama artık devam edemezdim. Irkçılık asla kabul edilemez. Biri Alman biri Türk olmak üzere iki kalbim var. Almanya'da doğdum ve eğitim aldım. Neden hala Alman olduğumu kabul etmeyen insanlar var?

"FOTOĞRAF SEÇİMLERLE ALAKALI DEĞİLDİ"

29 yaşındaki futbolcu, söz konusu fotoğrafla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Annem her zaman bana geçmişimi, aile geleneklerimizi unutmamamı öğütledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmam siyasi ya da seçimlerle alakalı değildi. Benim için Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmek ailemin ülkesinin en üst düzey yetkilisine saygı göstermekti" demişti.