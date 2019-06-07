Mesut Özil'den 16 bin kişiye düğün yemeği
Bugün Amine Gülşe ile evlenecek olan Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Türk Kızılay aracılığıyla 16 bin ihtiyaç sahibine yemek verdi.
Arsenal'in başarılı oyuncusu Mesut Özil, bu kez attığı gollerle değil, yaptığı hareketle gündeme geldi. Bugün Amine Gülşe ile evlenecek olan Mesut, 16 bin kişiye yemek verdi. Türk Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Mesut Özil, kurumun Türkiye'deki 14 farklı aşevinden 14 bin, Suriye ve Türkiye'deki kamplarda kalan savaş mağdurlarına da 2 bin olmak üzere toplam 16 bin kişiye yemek verilmesi için bağışta bulundu.
"MESUT 16 BİN KİŞİNİN DUASINI ALDI"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Mesut Özil'in örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Mesut Özil kardeşimizi bu örnek davranıştan dolayı kutluyorum. Kızılay'a yaptığı bağışla 16 bin ihtiyaç sahibi için yemek çıkardık ve kendisinin ikramı olarak dağıtımını gerçekleştirdik. Bizleri ayakta tutan işte bu birlik ve beraberlik ile başkalarını da mutluluğumuza ortak ederek kardeşliği yayma duygusudur. Bilindiği gibi düğünlerimizde düğün yemeği çıkartılır. Bugün 16 bin kişi, Mesut Özil kardeşime ve sevgili eşine ömür boyu mutlu olmaları için dualarını gönderdi. Biz de Kızılay ailesi olarak kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz."
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ALMANYADAN AILESINI TANIDIGIM TÜRKIYEDE ISIN ASLINI BILMEYENLER TARAFINDAN SÜREKLI NIYE TÜRK MILLI TAKIMINDA OYNAMIYOR DENEREK ELESTIRILEN HATTA VATAN HAINLIGI ILE SUCLANAN MESUT ÖZIL ASLINDA MILLETINE VATANINA DININE BAGLI BIR INSANDIR IHTIYAC SAHIPLERINE SÜREKLI YARDIM EDEN ADAM GIBI ADAMDIR ÜLKEMIZDE FUTBOLDAN BÜYÜK PARALAR KAZANAN KISILERIN ÖRNEK ALMASI GEREKEN BIR KAREKTERDIRCevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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allah daha çok versin gözümüz yok kimsenin parasında ama bende senede en az tahminim 20 trilyon para kazansam kaç binlere yemek verirdim.Cevap Yaz 2 18 Yayından KaldırTAN: Sende imkaninca 2-3 kišiye yemek ver yeter.! Okadar insana vedigi yemegidemi eleštiriyon yani4 Yayından KaldırMİSAFİR: 100 TRİLYON KAZANIP VERMEYEN ÇOK VAR. O YÜZDEN GÜZEL HAREKETLER TAKDİR EDİLMELİ VE KÜÇÜK GÖRÜLMEMELİ. EMİN OL HERKESİN YAPABİLECEĞİ ŞEY DEĞİL3 1 Yayından Kaldır
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gzl haraketCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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