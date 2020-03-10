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Lionel Messi, Ronaldinho, Spor

Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti

Lionel Messi 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için 4 milyon euro karşılığında avukat ordusu tuttu.

10.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:59
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti

Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis, geçtiğimiz günlerde sahte pasaport ile Paraguay'a girmeye çalışması nedeniyle emniyet güçleri tarafından tutuklanmıştı. Görülen ilk mahkemenin sonucunda Brezilyalı yıldız ve kardeşi 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

4 MİLYON EUROYA AVUKAT ORDUSU TUTTU

Profesyonel futbol hayatına yeni başladığı dönemde Ronaldinho ile birlikte forma giyen Lionel Messi, efsane isme yardım etmek için harekete geçti. İspanyol basınında yer alan habere göre Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için 4 milyon Euro karşılığında avukat ordusu tuttu.

Messi ve Ronaldinho

9 MİLYON EUROLUK BORCU DA ÖDEYECEK

Öte yandan Arjantinli yıldızın, efsane futbolcunun Brezilya'da sahip olduğu 9 milyon Euro'ya yakın borcu da ödeyeceği iddia edildi.

Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı

(Sabah)

Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti

Haberin Videosu:

Lionel Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti

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