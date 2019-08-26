Messi'nin oğlu Barcelona'nın yediği gole sevinince ortaya renkli görüntüler çıktı!

26.08.2019 17:39

İspanya Liginde Barcelona, Real Betis'i sahasında konuk etti. Karşılaşmayı Katalan ekibi 5-2 kazandı. Lionel Messi ve Luis Suarez çocuklarıyla birlikte mücadeleyi tribünden takip etti.

Maçta ilginç bir görüntü objektiflere yansıdı. Lionel Messi'nin oğlu Mateo, Real Betis'in attığı gole sevindi. Suarez ve Messi bu sevinci şaşkınlıkla karşılarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.