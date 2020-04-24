Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Sosyal medya hesabından antrenman görüntülerini paylaşan Barcelonalı yıldız futbolcu Lionel Messi'nin odasının duvarında, efsane boksör Muhammed Ali'nin posterlerinin asılı olduğu görüldü.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, evde antrenman yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Arjantinli yıldızın çalışma görüntülerinde, salonun bir duvarının ünlü boksör Muhammed Ali'nin fotoğraflarıyla dolu olduğu görüldü.

İSPANYOL BASININDAN TAPINAK BENZETMESİ

İspanyol medyası, "Messi'nin evinde Muhammed Ali'ye adanmış bir tapınak var." ifadesini kullandı.

Barcelonalı futbolcu, daha önce de efsane boksörün fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle basının karşısına çıkarak, ona duyduğu hayranlığı gizlememişti.