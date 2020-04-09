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Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Inter'e transfer olacağı iddialarını "Yalan haber" diyerek yalanladı.

09.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:00
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları yalanladı. Messi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, İtalyan ekibi Inter'e transfer olacağına ilişkin bir haberi paylaşarak, "yalan haber" yorumunu yaptı.

"ÇOK ŞÜKÜR BUNLARA KİMSE İNANMIYOR"

Arjantinli futbolcu, ülkesinin Newell's Old Boys takımına gideceği yönündeki haberin de yalan olduğunu belirterek, "Çok şükür bunlara kimse inanmıyor." ifadesini kullandı. 32 yaşındaki oyuncu, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'ya kefalet bedelini ödemesi için para verdiği haberlerinin de asılsız olduğunu belirtti. Messi'nin kulüp yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.

Kaynak: AA

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