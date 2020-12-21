Mert Korkmaz istifa etti
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Mert Korkmaz istifa etti

21.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:05
Mert Korkmaz istifa etti

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da 1-0 kaybedilen Yeşilyurt Belediyespor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Mert Korkmaz kırmızı-beyazlı ekipteki görevinden istifa etti.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da 1-0 kaybedilen Yeşilyurt Belediyespor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Mert Korkmaz kırmızı-beyazlı ekipteki görevinden istifa etti.

Nevşehir Belediyespor'da, 1-0 kaybeden Yeşilyurt Belediyespor maçı sonrası Teknik Direktör Mert Korkmaz istifasını yönetime verdi. Nevşehir Belediyespor kulübü Yönetim Kurulu Teknik Direktör Mert Korkmaz'ın istifa talebinin ardından yaptığı toplantıda Mert hocanın istifasını kabul edildiği duyuruldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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