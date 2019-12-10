Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan için G.Saray açıklaması
Lider Demir Grup Sivasspor'un en dikkat çeken isimleri olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transferi için resmi açıklama geldi. Sivasspor idarecileri, Emre Kılınç ve Mert Hakan için 4-5 Euro'luk teklifler dışında bir teklifi kabul etmeyecek.
Bu sezon Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor'un parlayan yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, başta Galatasaray olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekti.
Edinilen bilgiye göre Sivasspor, iki futbolcusu için istediği bonservis ücretini belirledi.
Demir Grup Sivasspor yöneticileri, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için 4-5 milyon Euro'luk teklifler dışında bir teklifi kabul etmeyeceklerini söyledi.
Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ta ilgileniyor.
Haber Videosu: Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan için G.Saray açıklaması
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ÇAKMA MENEJER, EMRE KILIÇ GİBİSİNİ AVRUPADAN 4-5 MİLYONA BİR BULSANA YA, , , VALLA SEN ÇOK İYİ MENEJERE BENZİYOSUN. . . BİR İKİ ÖRNEK OYUNCU İSMİ VARMI ACABA O YAŞLARDA. . . Bİ DEYİVER HELE. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Taraflı yayın yapmayın galatasarayın yanı sıra Beşiktaş ta ilgileniyor, gs nini adı ilkkez teleffuz ediliyor Beşiktaş Emre Kılıçla anlaştı bile yanlı ve renkli medya her haberiniz taraflı beeCevap Yaz Yayından Kaldır
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sene sonu bedava ikisideCevap Yaz Yayından Kaldır
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TAKIMINIZDA KALIN GİDERSENİZ HARCANIRSINIZ TAŞ YERİNDE AĞIRDIR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR TAKIMI BIRAKIP GİDEN BİR TOPCU KENDİNİ UÇURUMDAN BOŞLUĞA ATMIŞ DEMEKTİR. ÖRNEKLERİ VAR ROBİNHO , DOUGLES NERDELER?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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İŞTE BİZİM TÜRK TAKIMLARINDAKİ ZİHNİYET BU 2 TANE TÜRK OYUNCU İYİ OYNAMAYA BAŞLADI MI HEMEN 4-5 MİLYON EURO O PARAYLA AVRUPADA HARİKA FUTBOLCULAR ALIRSIN SONRA TÜRK FUTBOLCULAR NEDEN PAHALI.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Hadi oradan be kardeşim. Yemeyin bizi. gs isteyince bedavaya veriyorsunuz tüm anadolu takımları (eskişehir ve bir iki takım hariç) ama başka takım isteyince kapıyı 4 milyon eurodan açıyorsunuz. Dürüst olalım lütfen.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır