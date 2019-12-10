: Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan için G.Saray açıklaması

10.12.2019 01:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:44

Bu sezon Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor'un parlayan yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, başta Galatasaray olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekti.

Edinilen bilgiye göre Sivasspor, iki futbolcusu için istediği bonservis ücretini belirledi.

Demir Grup Sivasspor yöneticileri, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için 4-5 milyon Euro'luk teklifler dışında bir teklifi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ta ilgileniyor.

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