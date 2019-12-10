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Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan için G.Saray açıklaması

Lider Demir Grup Sivasspor'un en dikkat çeken isimleri olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transferi için resmi açıklama geldi. Sivasspor idarecileri, Emre Kılınç ve Mert Hakan için 4-5 Euro'luk teklifler dışında bir teklifi kabul etmeyecek.

10.12.2019 01:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:44
Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan için G.Saray açıklaması

Bu sezon Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor'un parlayan yıldızları ve , başta olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekti.

Edinilen bilgiye göre Sivasspor, iki futbolcusu için istediği bonservis ücretini belirledi.

Demir Grup Sivasspor yöneticileri, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için 4-5 milyon Euro'luk teklifler dışında bir teklifi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ta ilgileniyor.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan için G.Saray açıklaması
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HABER YORUMLARI (7)

  • BAZILARI ŞÖYLE DER:
    ÇAKMA MENEJER, EMRE KILIÇ GİBİSİNİ AVRUPADAN 4-5 MİLYONA BİR BULSANA YA, , , VALLA SEN ÇOK İYİ MENEJERE BENZİYOSUN. . . BİR İKİ ÖRNEK OYUNCU İSMİ VARMI ACABA O YAŞLARDA. . . Bİ DEYİVER HELE. .
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  • ANTİGEYŞA:
    Taraflı yayın yapmayın galatasarayın yanı sıra Beşiktaş ta ilgileniyor, gs nini adı ilkkez teleffuz ediliyor Beşiktaş Emre Kılıçla anlaştı bile yanlı ve renkli medya her haberiniz taraflı bee
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  • YASİN BOĞAZKESEN:
    ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR TAKIMI BIRAKIP GİDEN BİR TOPCU KENDİNİ UÇURUMDAN BOŞLUĞA ATMIŞ DEMEKTİR. ÖRNEKLERİ VAR ROBİNHO , DOUGLES NERDELER?
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  • MENEJER:
    İŞTE BİZİM TÜRK TAKIMLARINDAKİ ZİHNİYET BU 2 TANE TÜRK OYUNCU İYİ OYNAMAYA BAŞLADI MI HEMEN 4-5 MİLYON EURO O PARAYLA AVRUPADA HARİKA FUTBOLCULAR ALIRSIN SONRA TÜRK FUTBOLCULAR NEDEN PAHALI.
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  • YILMAZ VURAL SEVEN:
    Hadi oradan be kardeşim. Yemeyin bizi. gs isteyince bedavaya veriyorsunuz tüm anadolu takımları (eskişehir ve bir iki takım hariç) ama başka takım isteyince kapıyı 4 milyon eurodan açıyorsunuz. Dürüst olalım lütfen.
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