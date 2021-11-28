Mert Günok'ta ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mert Günok'ta ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Mert Günok'ta ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, dün oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden Mert Günok'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, dün oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden Mert Günok'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın GZT Giresunspor ile Vodafone Park'ta oynadığı müsabakada, sol dizinde meydana gelen rotasyonel yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen kalecimiz Mert Günok'un MR görüntülemesinde, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Mert Günok'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

Tarihi yenilgi sonrası Sergen Yalçın'dan bomba karar! Yöneticiler stattan çıkamadı

Tarihi yenilgi sonrası Sergen Yalçın'dan bomba karar! Yöneticiler stattan çıkamadı

 Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı

Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı

 Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı mağlubiyetini aldı

Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı mağlubiyetini aldı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title