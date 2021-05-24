Mert Efe Kılıçer, Ukrayna'dan altın madalya ile döndü
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Mert Efe Kılıçer, Ukrayna'dan altın madalya ile döndü

Mert Efe Kılıçer, Ukrayna'dan altın madalya ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 31'incisi düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda gençler kategorisinde yarışan Kayserili sporcu Mert Efe Kılıçer, barfiks aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 31'incisi düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda gençler kategorisinde yarışan Kayserili sporcu Mert Efe Kılıçer, barfiks aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

21-23 Mayis 2021 tarihleri arasında Kiev'de yapılan turnuvada 20 ülkenin sporcuları mücadele etti. Kayseri Olimpik kadro sporcularından Mert Efe Kılıçer gençler kategorisinde, Hasan Bulut büyükler kategorisinde Türkiye'yi temsil etti. Mert Efe Kılıçer Barfiks aletinde şampiyon olarak ülkeye altın madalya kazandırırken, büyükler kategorisinde ilk kez milli forma giyen Hasan Bulut ise büyükler kategorisinde kulplu beygir aletinde finale kalarak büyük bir başarıya imza attı.,

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Mert Efe Kılıçer, Ukrayna'dan altın madalya ile döndü
Mert Efe Kılıçer, Ukrayna'dan altın madalya ile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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