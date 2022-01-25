Mersin merkezli 4 ilde dolandırıcılara şafak operasyonu

MERSİN (İHA) - Mersin merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen suç aletlerine de el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandıran şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen sosyal medya hesaplarını takibe alan ekipler, uzun süren çalışmalar sonucunda şahısların kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan programla kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ekipler, şüphelilerin bu yolla Mersin, Adana, Antalya, Ankara, Denizli, Hatay, Muş, Manisa, Osmaniye, Tunceli, Sivas, Konya, Iğdır, İzmir, Aksaray, Eskişehir, İstanbul ve Samsun illerinde çok sayıda kişiyi dolandıklarını da tespit etti.

Şüphelilerin tamamını belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 100 polisin katılımıyla Mersin merkez, Batman, Adana ve Hatay'da 19 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletlerine de el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri için emniyete götürüldü.

(Koray Ünlü/İHA)