MERSİN Gölgesi için diktiği ağaçtan 40 bin TL kazandı

23.08.2019 11:18

Mersin'in Silifke ilçesinde, sıcak yaz günlerinde güneşten korunmak için evinin bahçesine 'çam fıstığı ağacı' diken Abdurrahman Serin (70), ilk hasatından 40 bin TL kazandı.

Öztürkmenli Mahallesi'nde yaşayan emekli çiftçi Abdurrahman Serin, 20 yıl önce gölgesinden faydalanmak için evinin bahçesine 4 çam fıstığı ağacı ekti. Geçtiğimiz yıla kadar ağaç sayesinde serinleyen Abdurrahman Serin, evine gelen bir kişinin uyarısı ile çamfıstığını toplayıp satmaya başladı. İlk hasatında 200 kilogram elde ettiği fıstığın kilo fiyatını da 200 TL'den satarak 40 bin TL kazanan Serin, bu yıl 300 kilogram fıstık hasat etmeyi hedefliyor. Serin, devletten çam fıstığı üretiminin desteklenmesini de istiyor.

Kozalakları Şubat ayında topladığını, yaz boyunca da kuruttuğunu dile getiren Serin, Kurudukça kendiliğinden açılıyor. Açıldıktan sonra topluyoruz ve suyun içine koyuyoruz. İçi boş olanlar suyun yüzüne çıkıyor, onları atıyorum. İlk yıl 200 kilo iç fıstık sattım ve kilosuna 200 lira verdiler. Şimdi de içlerini çıkartmaya başlayacağız. İnşallah güzel para kazanacağımızı düşünüyorum. Dökülüp giden fıstıklardan yıllar sonra para kazanıyoruz, kozalakları da sobamızda yakıyoruz. Fıstıkla birlikte 200 zeytin ağacı dikmiştik, keşke çam fıstığı dikseymişim. Masrafı yok, ilacı yok güzel para etti. Bu yıl yaklaşık 300 kilo satış yapmayı hedefleliyorz dedi.

Kaynak: DHA