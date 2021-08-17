Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunu açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunu açtı. Önceki sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele ederek Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen takım, Edip Buran Spor Salonunda antrenmanlara başladı.

Transfer çalışmalarını tamamladıktan sonra antrenmanlara başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, ilerleyen günlerde turnuvalara katılacak. Yaklaşık 2 ay önce vefat eden Türkiye Basketbol Federasyonu Ankara Basketbol İl Temsilcisi Yalçın Efe ve 5 yıl önce vefat eden eski FIBA Hakemi Memduh Öget'in anısına 1-3 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek turnuvaya katılacak olan takım, 9-11 Eylül'de ise Konya'da düzenlenecek sezon öncesi turnuvalarında yer alacak.

"Lige renk katmak istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Hikmet Şahin Ateşdağlı, yeni sezona heyecanla başladıklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı olarak bu sene yeni bir sezona başlıyoruz. Geçen sene lige çıktığımız için bu sene Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele edeceğiz. TBL çok kolay bir lig değil ama oraya uygun bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Genç ve savaşçı bir takım oluşturduk. Tecrübeli birkaç tane oyuncumuz var. Onlarla beraber iyi bir yapı kurduğumuzu düşünüyorum. En iyi şekilde kulübümüzü ve Mersin'i temsil edecek bir yapı oluşturduk. Bu yapıyla beraber altyapıyı da hareketlendirerek, üst tarafta da hedef bir takım kurarak Mersin'e yakışan basketbolu sahaya koyacağımızı düşünüyorum. Burada bizim için en önemli olan seyirciyle bütünleşebilmek. Seyircimizle beraber güzel bir atmosfer oluşturup lige renk katmak istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı