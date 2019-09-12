Son Dakika: Merkez'in faiz indirimi kararı sonrası dolar sert düştü

12.09.2019 14:19

Dün günü 5,75'ten tamamlayan dolar kuru, yeni güne 5,76 seviyesinden başladı. Gün içerisinde 5,72-5,76 bantları arasında hareket eden dolar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası düşüşe geçerek 5,70'in altına indi. Kur şu sıralar 5,68 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,27 seviyesinden alıcı buluyor.

GÖZLER AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDA

Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

DOLARDA 5,7930 DİRENÇ KONUMUNDA

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek konumunda izleneceğini, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten analistler, 5,7930'un direnç olarak takip edileceğini kaydetti.