Merkez Bankasının Hamlesi Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Cuma günü 6,12'nin üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, haftayı 6,08'den tamamladı. Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından TCMB'nin zorunlu karşılık adımı ile 6,03'e kadar geriledi ve saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,05 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 düşüşle 6,78, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 7,70 seviyesinden alıcı buluyor.

PİYASADAN 4,2 MİLYAR DOLAR ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

TCMB'nin yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yaptığı 200 baz puanlık artış sonrası dolar kurundaki değer kaybı hızlandı. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi. Analistler, yabancı para zorunlu karşılıklardaki artışın, TCMB'nin rezervlerini artırabileceğini ve bankaları da TL mevduata yönlendirebileceğini söyledi.

'DOLARDA 6,03 DESTEK KONUMUNDA'

Ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarına ilişkin haber akışının yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,03'ün önemli destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda 6,01'in gündeme gelebileceğini kaydetti.

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