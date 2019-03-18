Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Kurulunca hissedarlara, 2018 yılı kar payı olarak 88 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında ödeme yapılması kararlaştırıldı.

BUGÜNDEN İTİBAREN ÖDENECEK

TCMB'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kar payı, 18 Mart tarihinden itibaren bankanın şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri tarafından ödenecek.

2024'TE ZAMAN AŞIMINA UĞRAYACAK

Söz konusu kar paylarına ait 88 numaralı kupon bedelleri 18 Mart 2024 tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacak.