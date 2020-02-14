: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

14.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:51

Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 6,45 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 10,06 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,01'den yüzde 10,06'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,54'ten yüzde 9,61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,51'den yüzde 8,52'ye çıktı.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİNİ ARTIRDI

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki ay 6,41 iken, bu ay 6,45 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 6,51'e yükseldi.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ ARTTI

Bir önceki anket döneminde 13 milyar 38,5 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 13 milyar 783,9 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 18 milyar 316,7 milyon dolardan 19 milyar 601,6 milyon dolara ulaştı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi, yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e yükselirken, 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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