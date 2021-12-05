Merkez Bankası, piyasaya yaptığı ikinci müdahalede 300 milyon dolarlık satış yaptı
Döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası piyasaya üst üste iki kez müdahalede bulunan Merkez Bankası'nın ne kadar satış yaptığı ortaya çıktı. İlk müdahalede 1 milyar dolarlık satış yapan Merkez, ikinci müdahalede ise 300 milyon dolarlık satış yaptı.
Merkez Bankası, döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası 8 yıl aradan sonra piyasaya üst üste iki kez müdahalede bulundu. Doğrudan dolar satışı yapan Merkez, her iki hamleye ilişkin "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." açıklamasında bulundu.
Merkez Bankası, ilk müdahaleyi doların 14 TL'yi aşması sonrası 1 Aralık Çarşamba günü yaptı. Ne kadar dolar satıldığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, kaynaklar rakamın 1 milyar dolar olduğunu öne sürdü. Dolar, ilk müdahalede 13,80'den 12,40'lara kadar gerilese de düşüş kalıcı olmadı, kur kısa süre içinde tekrar 13 liranın üzerine çıktı.
Merkez Bankası, doların bir kez daha 14 TL sınırına dayanmasıyla ikinci müdahalesini 3 Aralık Cuma günü yaptı. Müdahale öncesi 13,87 seviyesinde bulunan kur, 13,57'lere kadar gerilese de düşüş yine kalıcı olmadı. Kur, bir saat içinde tekrar 13,80 sınırına kadar yükseldi.
İlk müdahalede 1 milyar dolar sattığı belirtilen Merkez'in ikinci müdahalede ise daha az miktarda satış yaptığı ortaya çıktı. Merkez'in son müdahalesinde 300 milyon dolarlık sınırlı bir satış yaptığı tahmin ediliyor.
Merkez Bankası son olarak doğrudan satım yönünde döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı.
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
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