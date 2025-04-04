Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Son dönemde artan ekonomik belirsizlikler ve enflasyon verileri, Merkez Bankası Nisan 2025 faiz kararı için beklentileri daha da önemli hale getirdi. Yatırımcılar, bireysel tasarruf sahipleri ve iş dünyası "Nisan 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, TCMB'nin resmi takvimi bu konuda netlik sağladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında açıklanacak karar, piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Nisan ayına ait faiz kararı tarihi ve detaylar…

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantı sonucunda alınacak faiz kararı, aynı gün saat 14.00'te TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Mart ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan düşürülerek %42,5 seviyesine çekilmişti. Bu karar, piyasalarda dikkatle izlenmiş ve çeşitli değerlendirmelere konu olmuştu. Şimdi ise gözler, Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda.