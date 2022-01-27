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Merkez Bankası rezervleri 109,8 milyar dolar oldu

AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Merkez Bankası rezervleri 109,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 21 Ocak haftasında 265 milyon dolar artarak 109 milyar 814 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 21 Ocak haftasında 265 milyon dolar artarak 109 milyar 814 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 21 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 94 milyon dolar artışla 70 milyar 796 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 14 Ocak'ta 70 milyar 702 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 171 milyon dolar artarak 38 milyar 847 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 265 milyon dolar artarak 109 milyar 549 milyon dolardan 109 milyar 814 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
28.10.202139.67984.105123.463
26.11.202139.12287.024126.146
3.12.202139.01885.008124.026
10.12.202138.73784.153122.891
17.12.202138.50778.367116.874
24.12.202138.37172.555110.926
31.12.202138.48972.564111.052
7.01.202238.45670.989109.445
14.01.202238.84770.702109.549
21.01.202239.01870.796109.814

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

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