Merkez Bankası'ndan faiz adımı: Reeskont faizleri düşürüldü
Merkez Bankası vadesine en çok 3 ay kalan senetlerin reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yüzde 18.5'ten yüzde 17.25'e indirdi. Avans işlemlerinde kullanılacak faiz oranı ise yüzde 19.50'den yüzde 18.25'e indi.
Merkez Bankası reeskont işlemleri faiz oranlarında 125 baz puanlık indirim gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto faiz oranını yıllık yüzde 17.25'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 18.25 olarak belirledi.
En son 29 Haziran 2018 yılında güncellenen faiz oranlarında iskonto oranı yıllık yüzde 18.50, avans faiz oranı ise yüzde 19.50 olarak uygulanıyordu.
Değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
REESKONT FAİZİ NEDİR?
Reeskont ve Avans Faiz Oranları Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade eder. Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı verilmektedir.
AVANS FAİZ ORANI NEDİR?
Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahvillerdir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiştir.
1990'DAN BU YANA REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARI
Yürürlük Tarihi (*) Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%) Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%)
01.01.19904045
20.09.19904348,25
23.11.19904550,75
15.02.19914854,50
27.01.19945665
21.04.19947998
12.07.19947085
27.07.19946375
01.10.19945564
10.06.19955260
01.08.19955057
02.08.19976780
30.12.19996070
17.05.20025564
14.06.20035057
08.10.20034348
15.06.20043842
13.01.20053235
25.05.20052830
20.12.20052325
20.12.20062729
28.12.20072527
09.04.20091920
12.06.20091819
22.12.20091516
30.12.20101415
29.12.20111717,75
19.06.20121616,50
20.12.201213,5013,75
21.06.20139,5011
27.12.201310,2511,75
14.12.2014910,50
31.12.20168,759,75
29.06.201818,5019,50
11.10.201917.2518.25