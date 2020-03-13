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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Merkez Bankası mart ayı beklenti anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,98'e indi.

13.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:20
Merkez Bankası mart ayı beklenti anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,98'e indi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 63 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Mart ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,83 olan mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,84'e yükseldi. Nisan ayı TÜFE beklentisi aynı anket döneminde yüzde 0,70'ten yüzde 0,97'ye çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,83'ten yüzde 9,98'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,61'den yüzde 9,51'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,52'den yüzde 8,51'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,4485'ten 6,5117'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 6,6606'ya çıktı.

Bir önceki anket döneminde 13 milyar 783,9milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 12 milyar 5,1 milyar dolara düştü. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 19 milyar 601,6 milyon dolardan 16 milyar 422,9 milyon dolara gerledi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 10,33 oldu


GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi, yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e gerilerken, 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.


Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 10,91'den yüzde 10,27'ye indi.


TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 10,33 ve yüzde 9,14 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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